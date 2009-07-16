Яценюк: Дніпропетровськ має повернути собі право провести Євро-2012

Лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що Дніпропетровськ має повернути собі право на проведення матчів Євро-2012.

«Ясна річ, що, насамперед, Дніпропетровську у короткостроковій перспективі потрібно повернути Євро-2012. Його просто втратили через бездарність», - сказав А.ЯЦЕНЮК сьогодні на брифінгу в Дніпропетровську, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

«Це буде важко зробити. Проте якщо не намагатися, то ніколи не вийде», – додав народний депутат.

За його словами, «дуже шкода, що було втрачено таку можливість, навіть попри те, що керівник уряду – виходець із Дніпропетровська».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що зі втратою права приймати в себе фінальні матчі Чемпіонату Європи місто втратило не лише спортивну, а й, насамперед, економічну й політичну можливості. «Без Євро-2012 окружну дорогу вам робитимуть ще десять років», – сказав лідер «Фронту змін».

Як повідомляв УНІАН, 13 травня виконком УЄФА вирішити позбавити Дніпропетровськ та Одесу права претендувати на Євро-2012. Після цього влада цих міст виступила з низкою критичних заяв, висловивши свою незгоду з таким рішенням УЄФА і заявивши про наміри його оскаржити. Разом з тим, як повідомили УНІАН у Федерації футболу України, оскарження цього рішення взагалі не передбачено угодою УЄФА з приймаючими містами.