Депутати вимагають зняти полтавського губернатора за пам'ятник Мазепі

Депутати Полтавської міської ради вимагають відставки голови Полтавської облдержадміністрації Валерія АСАДЧЕВА.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні прес-служба Полтавського міськвиконкому розповсюдила звернення депутатів міськради до своїх колег з Полтавської облради, ухвалене 15 липня на позачерговій сесії.

Приводом для звернення стали події 14 липня з «самовільним захопленням місця під спорудження пам`ятника Івану Мазепі», причетним до якого в міськвиконкомі вважають керівництво Полтавської ОДА, йдеться у зверненні.

У зверненні наголошується, що «всі спроби депутатського корпусу Полтави налагодити конструктивну роботу між містом і областю не можливі не з вини депутатів, а тому що керівництво ОДА має велике бажання незаконно втручатися в повноваження міської влади».

У своєму зверненні депутати звинувачують В.АСАДЧЕВА в провалі будівництва в місті спортивного комплексу, нездатності закінчити ремонт театру ім. Гоголя до святкування 200-річного ювілею письменника, у скандальних подіях, пов`язаних зі спробою ОДА встановити в Полтаві пам`ятник Симону Петлюрі.

Депутати Полтавської міськради занепокоєні тим, що керівництво області ігнорує рішення міськради та інтереси громадськості обласного центру, продовжує спроби утиску законних прав депутатів міськради.

В.АСАДЧЕВ звернення депутатів поки не коментує.

Як повідомляв УНІАН, рішення про установку пам`ятника Івану Мазепі було прийнято на сесії міськради Полтави 22 серпня 2008 року. Замовником проекту виступила облдержадміністрація. Проте Полтавська облрада 25 листопада відмовилася виділяти кошти на спорудження монумента Мазепі і шведському королю Карлу XII. На ці цілі необхідно 1,5 млн. грн.

Раніше пам`ятник Мазепі планували відкрити в травні 2009 року до святкування 300-річчя Полтавської битви.

Пізніше було ухвалено рішення, що пам`ятник встановлять в Полтаві на Соборній площі до Дня Незалежності.

15 липня міськрада Полтави визначила замовником на спорудження пам`ятника владу Полтави, а не ОДА.

За словами В.АСАДЧЕВА, незважаючи на рішення міськвиконкому, ОДА продовжить спорудження пам`ятника Мазепі.