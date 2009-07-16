Яценюка не пустили на завод у Дніпропетровську

Сьогодні лідера Всеукраїнської громадської організації «Фронт змін», народного депутата України Арсенія ЯЦЕНЮКА не пропустили на металургійний завод ім. Петровського в Дніпропетровську.

Про це Арсеній ЯЦЕНЮК повідомив журналістів у Дніпропетровську, де перебуває сьогодні з візитом.

За інформацією ІА "Новый мост", А.ЯЦЕНЮК сказав: "Сьогодні мене не пропустили на завод ім. Петровського, але я все одно туди поїду, дочекаюся перезмінки біля заводу, і все одно поспілкуюся з працівниками для того, щоб з`ясувати, чи є на заводі якийсь процес розвитку, дізнатися про стан заводу і про розміри заробітної плати робітників. Окрім того, я обов`язково передам привіт директорові і решті керівництва заводу».

"Новый мост" повідомляє, що керівництво заводу ніхто не поінформував про візит А.ЯЦЕНЮКА.

За словами жінки, що назвалася представницею заводу, але побажала залишитися невідомою, «про те, що днями планується візит ЯЦЕНЮКА до Дніпропетровська, на підприємстві чули, проте ніхто з керівництва не був поінформуваний ні письмово, ні якось інакше про те, що Арсеній Петрович захоче особисто відвідати завод". За словами представниці підприємства, "Завод Петровського - це промисловий майданчик, який працює, тим більше, підприємство готується до Дня металургів. Якби ми знали, що Арсеній Петрович захоче приїхати до нас в гості, ми гідно його зустріли б».

Після повторного візиту А.ЯЦЕНЮКА на завод ім. Петровського йому все ж вдалося зустрітися з генеральним директором підприємства Юрієм ДЕВ‘ЯТКІНИМ.

«З директором заводу сперечатися було незручно, я розумію, що хтось дав йому команду зверху. Можливо, наступного разу мені вдасться поспілкуватися з працівниками заводу», - сказав А.ЯЦЕНЮК.