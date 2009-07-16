Литвин оголосив себе святим

Голова Верховної Ради Володимир Литвин переконаний у своїй перемозі на президентських виборах.

Про це він заявив в коментарі "Українській правді", коментуючи свої шанси на президентських виборах.

"Я справляю враження людини, яка приймає адекватні рішення – це перше. Друге – я завжди перемагав сильніших. І я готовий до персонального діалогу з будь-ким на всі теми, які цікавлять людей. Я розумію, на що я наражаюсь, але віддавати країну на поталу не збираюся. Зараз таке твориться в депутатському корпусі, а потім всіх людей позаганяють в стійло", - зазначив спікер.

"Мені можна багато чого закидати, але не можна сказати, що я не вболіваю за роботу, за стан справ, за країну. І ніхто не може сказати, що я своє особисте ставлю на перший план. Тому я сьогодні спокійний, мене цікавить не Верховна рада, не посади, мене цікавить, як жити в цій країні. А з приводу всіх наскоків на мене – хай вони на себе подивляться. Я знаю свої помилки і прорахунки, але не їм мене судити. Бо, порівняно з ними, я – святий", - заявив Литвин.

"Хай буде трибій. Але ж ви прекрасно розумієте, що сьогодні відбувається посилене зомбування людей: буде тільки так – і нічого іншого. Побачимо як буде. Це буде моя поразка, але це буде, насамперед, поразка для країни, бо я знайду, як далі жити і працювати", - додав він.