ЧФ не дає перевірити 4 літаки на наявність ядерної зброї

Представники морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації відмовилися надати членам комісії Міністерства оборони України літаки для перевірки на предмет можливості використання ядерних боєприпасів.

Про це зазначається в акті перевірки літаків Су-24 (фронтовий бомбардувальник – УНІАН) морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації, розташованих на аеродромі «Гвардійський» у Криму. Текст акту від 17 червня має в своєму розпорядженні УНІАН.

Огляд російських літаків проводився на підставі двостороннього «Протоколу про порядок проведення заміни бойових літаків морської авіації Чорноморського флоту Російської Федерації типу Су-17 на літаки типу Су-24».

Як зазначається в документі, метою перевірки є визначення, чи можуть ці літаки використовувати ядерні боєприпаси.

Документ підписано з українського боку представником Управління верифікації Збройних сил України, з російського – представником морської авіації ЧФ Росії.

За даними акту, комісія оглянула 17 літаків Су-24. При цьому, йдеться в документі, ще 4 бойові літаки типу Су-24МР (літак-розвідник на базі Су-24 – УНІАН) російські військові для перевірки українським верифікаторам надати відмовилися.

В акті комісії зазначається, що «літаки Су-24МР і боєприпаси на запит української сторони не надавалися. Позиція російської сторони полягає в тому, що перевірка розвідобладнання Су-24МР і перевірка боєприпасів не передбачені протоколом».

Проте, як пояснив військовий експерт, керівник проекту «Флот 2017» Дмитро ТИМЧУК, у 1999 році РФ висловила бажання провести заміну літаків Су-17, що дислокувалися на українському аеродромі «Гвардійський» в Криму, на літаки Су-24.

«З цією метою в 2000 році Україна і Росія і підписали двосторонній протокол. Згідно з положеннями документу, Росія замінила 22 бойові літаки типу Су-17 на аналогічну кількість літаків типу Су-24 – останні можуть нести ядерні боєприпаси. При цьому із загальної кількості авіаційної техніки – 22 літаків – 4 літаки було замінено не на бомбардувальники, а на розвідувальні Су-24МР», - розповів Д.ТИМЧУК.

За його словами, під час цієї заміни в української сторони виникло запитань щодо законності перебування на території України розвідувальних літаків, адже в протоколі йдеться тільки про літаки Су-24, а не про їх розвідувальну модифікацію Су-24МР. «Тоді представники ЧФ РФ пояснили, що зазначений тип авіаційної техніки належить до літаків Су-24 і не суперечить положенням протоколу», - пояснив Д.ТИМЧУК.

Сьогодні ж, зазначив експерт, представники ЧФ РФ відмовили українським інспекторам в перевірці Су-24МР. «Аргумент: Су-24МР – це не літак Су-24, порядок огляду яких передбачено двосторонніми домовленостями. А тому оглядати їх росіяни українським інспекторам не дадуть», - констатував Д.ТИМЧУК позицію російської сторони.

Він підкреслив, що для України огляд цих літаків є принциповим.

«З урахуванням того, що в 1994 році Україна приєдналася до Договору «Про нерозповсюдження ядерної зброї», наша держава взяла на себе зобов`язання не володіти ядерною зброєю і не розміщувати її на своїй території. Саме у зв`язку з цим в протоколі конкретно обумовлено, що українська сторона має право двічі на рік здійснювати перевірку літаків Су-24 на предмет відсутності на них обладнання для можливого застосування ядерних боєприпасів», - сказав експерт.

Щодо літаків-розвідників, то, на думку Д.ТИМЧУКА, у разі проведення на Су-24МР робіт, пов`язаних з переобладнанням системи авіаційного озброєння, їх можна використовувати як носії ядерної зброї.