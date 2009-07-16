Єврокомісар: нова газова криза може виникнути вже в серпні

Єврокомісар з питань енергетики Андріс Пієбалгс не виключає можливості виникнення нової газової кризи вже в серпні 2009 року. "Ми, дійсно, не можемо виключити нову газову кризу, яка може виникнути вже в серпні", - сказав він у четвер журналістам в Брюсселі.

Угоди про постачання російського газу в Україну і його транзит до Європи в 2009-2019 роках були підписані 19 січня в Москві. Підписанню документів передувала газова криза, в результаті якої європейські споживачі майже три тижні не одержували газу.

РИА новости