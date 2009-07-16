У БЮТ закликають прийняти закон на заміну забракованому КС

Народний депутат України, глава парламентського комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА вважає, що Верховна Рада найближчим часом має розглянути законопроект щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток промисловості, альтернативний тому, який визнано неконституційним.

Таку думку вона висловила УНІАН, коментуючи визнання Конституційним Судом України неконституційним закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості» від 18 грудня 2008 р. №694-VI.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, якщо парламент не розгляне альтернативний законопроект, то буде знівельовано «всі позитивні наробки, які були виконано протягом останніх місяців».

Депутат також вважає, що рішення КС щодо зазначеного закону вдарить по економіці України і, зокрема, по промисловості. «Ми тільки-но почали виходити з кризи. Намітилося зростання в окремих галузях промисловості. Залишалося тільки закріпити ситуацію і продовжити поступальне зростання. Для цього було необхідно підтримати вітчизняну промисловість, щоб остаточно стати на шлях нормалізації ситуації в економіці», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА і додала, що всі політичні гравці мають підтримати даний почин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Конституційний суд України оприлюднив прийняте 14 липня рішення за конституційним поданням Президента України Віктора ЮЩЕНКА про відповідність Конституції Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо мінімізації впливу фінансової кризи на розвиток вітчизняної промисловості». КС визнав неконституційним цей закон у зв`язку з неправильною датою набирання ним чинності.