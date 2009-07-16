Партія регіонів взялася чистити свої лави

18:54, 16 липня 2009
Політика
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Політрада вигнала 7 депутатів

Політрада Партії регіонів прийняла рішення достроково позбавити повноважень 7 депутатів Кіровоградської міської ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Кіровограді повідомив народний депутат, куратор області від Партії регіонів Сергій ЛАРІН.

«Повноваження цих депутатів припинено у зв’язку з неподанням ними особисто заяв про вступ до фракції у Кіровоградській міськраді», - заявив С.ЛАРІН.

За його словами, припинено депутатські повноваження Юрія ШАРОВА, Григорія ДРОКА, Сергія ХІЛЬЧЕНКА, Олега ЛУНГУЛА, Вікторії КАСЬЯНОВОЇ, Віктора КУХАРЕНКА та Олега ГНИБІДЕНКА. Водночас, політрада вирішила виключити вказаних осіб з партії.

Як заявив на прес-конференції заступник голови Партії регіонів Володимир ЯЦУБА, партія прийняла політичне рішення, а «юридично нехай цим займаються суди та інші (виборчі комісії - УНІАН)».

В.ЯЦУБА наголосив, що процес очищення у лавах Партії регіонів триватиме. «Будемо вивчати ситуацію в районних організаціях, наводити порядок, виключати пристосуванців», - підкреслив він.

У Кіровоградській міській раді 5-го скликання працюють 75 депутатів, які представляють фракції БЮТ (32 особи), «Наша Україна» (9), Партії регіонів (10), Ліберальної партії України (6), Народної партії (5), КПУ (5), СПУ (5). Троє позафракційних.

 

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