Тігіпко пояснив, як гривню загнали «за Магадан»

Колишній голова Національного банку України Сергій ТІГІПКО вважає, що на сьогодні немає жодних макроекономічних умов для дестабілізації гривні – ситуація достатньо гарна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у ході прес-конференції в Луганську.

"Це тому, що ми маємо збалансовану зовнішню торгівлю”, - додав С.ТІГІПКО.

“У нас сильно упав експорт, але в нас ще сильніше упав імпорт. Ми сьогодні не маємо витрат валюти на зовнішню торгівлю. Гривня має всі підстави бути стабільною. Більше того, вона ще може трошки підсилитися", - відзначив він.

Водночас, на думку С.ТІГІПКА, те, що з гривнею відбулося на початку кризи, було нераціональним з точки зору фінансування.

"Ми давали дуже велике рефінансування комерційним банкам. І не контролювали з боку Нацбанку ці комерційні банки. У результаті ми отримали те, що ресурси рефінансування виходили на валютний ринок, і в такий спосіб ми нашу гривню загнали, що називається, "за Магадан", - зазначив С.ТІГІПКО.