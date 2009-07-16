СП: ще зарано говорити про зустріч Ющенка та Обами

Україна ставитиме питання щодо інституалізації українсько-американських відносин під час візиту віце-президента Сполучених Штатів Америки Джозефа БАЙДЕНА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу для преси заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

За його словами, це питання сьогодні назріло. Водночас, він не знає, чи буде за результатами переговорів названо формат і форму такої співпраці.

Як сказав А.ГОНЧАРУК, це може бути стратегічна рада або міждержавна комісія на рівні президентів, яка вже існувала під час президентства Білла КЛІНТОНА.

А.ГОНЧАРУК нагадав, що візит Дж.БАЙДЕНА в Україну відбудеться 20-22 липня. У ході візиту плануються зустрічі з вищим керівництвом України, зокрема, американська сторона зробила запит на зустріч з прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО. Не виключив А.ГОНЧАРУК зустрічей Дж.БАЙДЕНА з представниками українського парламенту.

Щодо переговорів з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ А.ГОНЧАРУК зауважив, що обговорюватимуться двосторонні питання співпраці, питання безпекового характеру, а також питання щодо подальших контактів між двома державами на найвищому рівні.

При цьому, за словами А.ГОНЧАРУКА, поки він не може сказати, де і коли може відбутись зустріч президентів України і США – чи під час візиту американського лідера Барака ОБАМИ до України, чи під час Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, запланованої на третю декаду вересня.

Також, за словами А.ГОНЧАРУКА, українська сторона ставитиме питання щодо прояснення деяких заяв керівництва Російської Федерації, які були зроблені після візиту Б.ОБАМИ до Москви.