У Литві новий старий прем'єр-міністр

Сейм Литви затвердив запропоновану президентом країни кандидатуру лідера партії консерваторів Союз Вітчизни Андрюса Кубілюса на посаду прем`єр-міністра, повідомила прес-служба Сейму республіки.

Андрюс Кубілюс очолив уряд Литви втретє. Перший раз він був прем`єром в 1999-2000 роках. У листопаді 2008 року він знову очолив кабінет міністрів, який, згідно з Конституцією, склав свої повноваження після інавгурації 12 липня нового президента Далі Грибаускайте.

Кандидатуру Кубілюса схвалили 79 парламентаріїв, проти голосували 36, 13 утрималися. Для схвалення кандидатури на посаду голови уряду необхідна була більшість голосів, що зареєструвалися для участі в засіданні парламентаріїв.

Після виборів 2008 року правлячу коаліцію створили чотири партії: Союз Вітчизни-Християнські демократи Литви (45 місць у парламенті), Партія народного відродження (17 місць), Союз лібералів (11 місць) і Союз лібералів і центру (9 місць). З 141 місця в сеймі правлячій більшості належать 82.

Протягом 15 днів прем`єр повинен подати до парламенту затверджений президентом склад уряду і його програму.

РІА "Новости"