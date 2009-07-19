Ющенко: світова криза ставить масштабні завдання

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав працівників металургійної та гірничодобувної промисловості з професійним святом.

Як повідомляє Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента, у своєму привітанні В.ЮЩЕНКО зазначив, що “металургія є однією з базових галузей вітчизняної економіки. Своєю самовідданою працею металурги й гірники зміцнюють індустріальну потужність держави, забезпечують стабільну роботу й розвиток усього господарського комплексу”.

За словами Президента, нинішня світова фінансово-економічна криза ставить перед працівниками галузі масштабні завдання: підвищити енергоефективність виробництва, провести його технічну модернізацію, утвердити свої позиції на внутрішньому й зовнішньому ринках.

Він висловив упевненість, що завдяки високому професіоналізму, багатому досвідові, ініціативності й відповідальності працівники металургійної та гірничодобувної промисловості з честю здійснять необхідні перетворення.

В.ЮЩЕНКО побажав їм нових трудових звершень, міцного здоров`я, добра і благополуччя.