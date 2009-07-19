Кого Янукович-президент призначить прем'єром?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ переконаний, що у разі обрання його на пост Президента України розвитком держави займатиметься єдина владна команда.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив в інтерв’ю «5-му каналу».

Відповідаючи на запитання, хто може стати прем’єр-міністром у разі обрання його Президентом, і чи буде це людина, яка раніше обіймала цю посаду, політик заявив: «Насамперед, це повинна бути людина надійна, чесна, професійна. Підкреслюю: це повинен бути професіонал, який, перш за все, дбає про країну і який здатний організувати державний менеджмент на найвищому рівні», - сказав В.ЯНУКОВИЧ, додавши, що «це повинна бути людина з великим досвідом практичної управлінської роботи, яка вже у своєму житті досягла позитивних результатів».

«Коли кажуть про команди в Україні – та команда, ся команда... - я хочу сказати, що в Україні можливо мати тільки одну команду. Дві ефективні команди в Україні неможливо зібрати і мати. Тільки одна команда може бути сильною, ефективною і здатною виконувати те, що вона планує», - переконаний В.ЯНУКОВИЧ.

Він також висловив упевненість, що таку команду можна зібрати в Україні.

«Якщо сказати, в якій команді більше всього професіоналів… З нами конкурувати буде дуже важко. У нас, безумовно, команда дуже сильна. Але хочу сказати, що і в інших політичних силах є люди професійні, люди, які здатні ефективно працювати. І якщо казати про об‘єднання країни, то ні в якому разі не можна нехтувати фаховими людьми, якщо вони віддають перевагу кольорам інших партій. Треба, наголошую, запрошувати професіоналів, об‘єднувати їх», - сказав лідер Партії регіонів.

Він зауважив, що коли у владній команді збираються люди з різними політичними поглядами, то можуть виникати певні незручності, але їх, на переконання політика, неважко долати.

В.ЯНУКОВИЧ також зазначив, що йому доволі добре працювалося з Президентом Леонідом КУЧМОЮ, «тому що він професіонал, і ми з півслова розуміли один одного».

«І коли я приймав будь-які рішення, і перевіряв їх в розмовах з Президентом КУЧМОЮ, він завжди мені казав: «Ти приймай рішення і неси відповідальність за це», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.