Янукович не ганьбитиме Україну по Америках?

Характер та ідеологія директив, які Янукович збирався озвучити у США, змусили МЗС вдатися до несподіваного кроку... Візит прем’єр-міністра та “антикризової” делегації скасовано, відкладено, чи Янковича просто трішки полякали?.. 4 серпня, відразу після свого обрання на посаду глави уряду, прем’єр-міністр Янукович пообіцяв, що свої перші закордонні візити здійснить до Москви, Брюсселя Вашингтона І якщо поїздка до Росії не викликала жодної несподіванки (щоправда, там він ні до чого так і недомомовився) , то перший візит Віктора Федоровича до Європи спровокував серйозну кризу у стосунках між кабміном і Секретаріатом Президента. І віддалив Україну від її стратегічної мети – інтеграції до євроатлантичних структур.

Напередодні візиту Янукович відмовився підписати лист до Генсека НАТО в редакції МЗС і Банкової щодо подальшого просування України до альянсу, що стало першим порушенням тих обіцянок, які майбутній прем’єр публічно давав під час підписання Універсалу національної єдності. Як наслідок на нинішньому самміті НАТО в Ризі, де планувалося послати чіткий позитивний сигнал Києву відносно перспектив приєднання до Плану дій щодо членства, сьогодні про Україну говорять з розчаруванням. Урешті-решт, від вересня 2006 року європейські чиновники можуть спати спокійно: ще вчора в них боліла голова, як пояснити українським політикам, що дорога до ЄС і НАТО не може бути короткою і при цьому не образити країну, яка у 2004 році показала світу приклад боротьби за демократії. Тепер, після брюссельських заяв Януковича не треба дипломатично натякати, що ЄС найближчим часом не потягне ще одне розширення. Усе стало на свої міста: це не Європа не може прийняти Україну, а Україна сама не поспішає стрибнути на потяг, що веде до ЄС.

На тлі фактичної корекції зовнішнього вектора України плани щодо першого заокеанського візиту прем’єра викликали особливий ажіотаж. У переддень американського турне Януковича, чиє ім’я ще вчора весь демократичний світ пов’язував з масштабними фальсифікаціями, політологи та ЗМІ аналізували кожну дрібницю: склад делегації, формат запланованих зустрічей, тривалість перемовин, нарешті, питання та проблеми, що порушуватимуться під час візиту.

Між Секретаріатом Президента і урядом розгорнулася справжня битва за право грати першу скрипку в зовнішній політиці. Аби уникнути несподіванок від прем’єра, уперше Президент видав указ, яким зобов’язав уряд подати на затвердження глави держави директиви, що будуть озвучені Януковичем у США.

У вівторок 28 листопада на засіданні представників “антикризової” коаліції, членів уряду і делегації, що мала супроводжувати прем’єра до Вашингтона, ці директиви було затверджено й передано до Секретаріату Президента.

Про характер та ідеологію цих директив стало зрозуміло вже з того, що увечері кілька ЗМІ (в тому числі й УНІАН) через свої джерела в уряді, секретаріаті та МЗС отримали інформацію про можливість скасування візиту Януковича. Міністерство закордонних справ запустило процедуру скасування чи відкладення візиту. Керівництво міністерства провело екстрену зустріч з американським послом. Хоч тему, що обговорювалася під час зустрічі, нам і відмовилися уточнити, було зрозуміло: ішлося про відкладення візиту прем’єра, чия політика не відповідає інтересам розвитку українсько-американських відносин. Практично всі експерти в МЗС, Секретаріаті президента та уряді, зокрема й міністр Тарасюк заявили УНІАН, що така процедура можлива на підставі відповідно до пункту 3 частини першої статті 106 Конституції України, згідно з якою “Президент представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України”.

29 листопада стало відомо, що Міністерство закордонних справ України надіслало ноту Посольству США в Україні про перенесення візиту прем’єр-міністра Віктора Януковича до США.

Текст відповідної ноти зачитав на засіданні уряду сам Янукович.

«МЗС України засвідчує свою повагу Посольству США в Україні й має честь поінформувати про перенесення запланованого на 3–7 грудня ц.р. візиту прем’єр-міністра України до США. Нові терміни візиту пропонуємо узгодити дипломатичними каналами», – зачитав прем’єр уривок з ноти.

Зачитавши ноту, Янукович зазначив, що йому дуже прикро про це говорити, але Міністерство закордонних справ, на його переконання, не може керувати Кабінетом міністрів України.

«Якщо у вас були якісь питання, ви зобов’язані були мене поінформувати», – сказав Янукович, звертаючись до міністра закордонних справ Бориса Тарасюка. Янукович також зазначив, що в розмовах з Президентом України він домовлявся про те, що директиви для українські делегації для поїздки в США мали бути затверджені сьогодні на засіданні уряду.

Янукович також повідомив, що директиви були схвалені вчора на засіданні координаційної ради коаліції. «Вони погоджені й підписані всіма керівниками фракцій», – сказав прем’єр.

Янукович запропонував членам уряду затвердити директиви.

У свою чергу, Тарасюк зазначив, що, згідно з указом Президента України від 13 листопада 2006 року, відповідні директиви мали бути розроблені до 22 листопада. Однак МЗС отримало доручення 20 листопада й надіслало свої пропозиції до уряду 24 листопада, що на 3 дні менше, ніж відведений нормативними актами термін.

Тарасюк також висловив думку, що некоректно затверджувати корективи постановою уряду, а потрібно було б зробити це указом Президента, однак його пропозицію прем’єр навіть не ставив на голосування.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Президент Віктор Ющенко видав указ, який визначає деякі питання подальшого розвитку українсько-американських відносин у зв`язку з робочим візитом прем`єр-міністра в США. Мета указу – розробити єдину консолідовану позицію Президента і Кабміну. Глава держави доручив уряду до 22 листопада подати йому на затвердження проект директив делегації України під час робочого візиту прем`єра.

23 листопада координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів Раїса Богатирьова заявила, що фракція Партії регіонів сформує делегацію, яка супроводжуватиме Януковича під час його візиту до США.

Євгенія Мельник