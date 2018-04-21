Гаркава звинувачує хоружівський клан

З посади голови Сумської облдержадміністрації звільнили Ніну Гаркаву у зв’язку з її виходом на пенсію... Чи відправлять на заслужений відпочинок Володимира Рибака, Миколу Азарова, Юлія Іоффе, Івана Салія, Володимира Антонця та багатьох інших?...

У понеділок Ніна Гаркава знову прийшла на роботу. Але цього разу екс-голову Сумської обласної держадміністрації до кабінету не впустила міліція. Тепер пенсіонерка збирається подати до суду.

Гарний подарунок на ювілей особисто від Президента Ніна Гаркава отримала з запізненням. 8 листопада вона відзначила своє 55-річчя, а 15 листопада вийшов указ про її звільнення. Власне, це не був прямий наказ звільнити губернатора через незадовільну роботу чи з іншої причини. Це радше вказівка-рекомендація.

Цей документ, виставлений на сайті Президента України, називається “Указ Президента України № 967/2006 “Про внесення подання щодо звільнення Н.Гаркавої”. У ньому, зокрема, йдеться про те, що “8 листопада 2006 року Н. Гаркава досягла граничного віку перебування на державній службі для жінок, визначеного статтею 23 Закону України «Про державну службу», що згідно з пунктом 3 частини першої статті 30 цього ж Закону є підставою для припинення державної служби”. Далі йдеться: “Питання щодо продовження терміну перебування на державній службі щодо Н.Гаркавої в установленому порядку не вирішено. Таким чином, Н. Гаркава продовжує перебувати на державній службі, виконувати відповідні посадові обов`язки на посаді голови місцевої державної адміністрації в порушення Закону України «Про державну службу». Відповідно до частини четвертої статті 118 Конституції України звільнення з посад голів місцевих державних адміністрацій здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. Однак всупереч Конституції України подання щодо звільнення Н.Гаркавої із займаної посади, незважаючи на вжиті за дорученням глави держави заходи щодо врегулювання цього питання, Кабінетом Міністрів України досі не внесено”.

Губернаторка могла б спокійно працювати й далі, і мала б це робити, як вважає сама. По-перше, наведений документ не є прямим наказом про звільнення, а є лише постановою, згідно з якою Кабмін має винести відповідне рішення. Крім того, за словами самої екс-губернаторки, у переддень до виходу цього указу, 14 листопада, Головне управління державної служби України продовжило їй термін держслужби на підставі доручення Кабміну ще на один рік. Щоправда, уряд такого доручення не видавав (принаймні серед офіційних документів, представлених на урядовому порталі, його немає), та й у Держголовслужбі про це нічого не знають. Перший заступник начальника цієї служби Микола Борсук повідомив УНІАН, що продовження державної служби має погоджувати служба, у якій працює конкретна особа. Тут повертаємося до роботодавця Ніни Миколаївни – Секретаріату глави держави та його вихідного документа, за яким урядові регламентувалося в тижневий термін внести подання щодо звільнення. Видно, так і не до чекавшись відповіді з Кабміну, у Секретаріаті Президента вирішили, що можна й “так”. Зрештою, 24 листопада Гаркаву звільнили.

Сама вона чудово знає, хто за цим стоїть. Окрім історії про сварки з Балогою в коридорах Секретаріату та безнадійних спроб прорватися в кабінет Ющенка, вона оприлюднила власну версію такого ставлення до неї: «Тому що Гаркава наступила ногою на бізнес, у якому вели свої негарні справи Петро Андрійович Ющенко і Сапсай (нинішній в.о. сумського губернатора. – Авт.). Але сьогодні я відчула, що той «хоружівський клан», який навкруг Віктора Андрійовича, зробив свою чорну справу».

І справді цікаво, що Володимир Сапсай – земляк Президента, у Хоружівці він керував агрофірмою Петра Ющенка.

Нагадаємо, що відповідно до Закону про державну службу граничний вік роботи для жінок становить 55 років, для чоловіків –60.

Володимир Горбулін удруге перебував на посаді секретаря РНБОУ у віці 67 років. Раніше він очолював цю структуру до 61-літнього віку (був звільнений у 2000 році).

Євген Марчук з 59 по 63 роки життя також секретарював у РНБОУ, після чого у 2003 став міністром оборони України.

Олександр Омельченко очолював Київську державну адміністрацію майже до 68 років. І, як видно, не збирався кидати роботу.

Іван Салій у 60 років став першим заступником Міністра транспорту України. Сьогодні, у свої 62, він - заступник голови КМДА. А 3 грудня відзначатиме 63-річчя.

Чимало з осіб пенсійного віку обіймають посади в різних міністерствах та відомствах.

Анатолій Беркута, перший заступник міністра ЖКХ, – уже у вересні минулого року мав вийти на пенсію

Його шеф, міністр ЖКХ Володимир Рибак, майже два місяці тому теж мав піти на заслужений відпочинок.

Петро Коляда, заступник міністра внутрішніх справ, начальник головного слідчого управління. Став пенсіонером улітку минулого року, проте в лютому 2005-го був призначений на нинішню посаду.

Людмила Мусіна, заступник міністра економіки України. Перепрацювала на державній службі два з половиною роки.

Володимир Пасько, заступник міністра оборони. Цього року почав отримувати пенсію і продовжує отримувати зарплату держслужбовця.

Юрій Костенко, заступник міністра закордонних справ. Перепрацьовує з листопада минулого року.

Володимир Антонець, в.о. міністра з надзвичайних ситуацій. Ще півтора року тому отримав звання пенсіонера.

Вадим Чупрун, перший заступник міністра палива й енергетики. У січні 2007 року святкуватиме 63-річчя, або 3 роки перебування “на пенсії”.

Юлій Іоффе, заступник міністра палива та енергетики України. 66 років найстаршому серед чиновників-пенсіонерів сповниться в грудні цього року

Анатолій Медвідь , заступник міністра з надзвичайних ситуацій – пенсіонер з березня минулого року.

Це, звісно, далеко не весь список...

У грудні наступного року на пенсію "проводять" і першого віце-прем’єра Миколу Азарова. Цікаво, чи змусить головного фінансиста держави сивина на скронях залилишити роботу?

Дмитро Стаховський