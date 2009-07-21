Генсек НАТО вважає, що Україна і Грузія не готові до вступу в альянс

Україна і Грузія на даний час не готові до вступу в НАТО, і навряд чи цей стан зміниться в осяжному майбутньому.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Яап де Хооп СХЕФФЕР у Великій Британії, де він знаходиться з "прощальним візитом". 1 серпня керівник альянсу залишає свій пост у зв`язку із закінченням 5-річного терміну повноважень, передає ІТАР-ТАСС.

Я.СХЕФФЕР зазначив, що НАТО виходило і продовжує виходити з фундаментального принципу, згідно з яким кожна країна Європи має право звернутися з проханням про вступ до Північноатлантичного альянсу. Проте бажання – це ще не все, це не автоматичне право на вступ, підкреслив він, держави повинні відповідати усім вимогам НАТО.

"Сьогодні ані Україна, ані Грузія не готові до цього", - заявив Я.СХЕФФЕР, зазначивши, що внутрішньополітична ситуація в Україні "складна, кажучи дипломатичною мовою", а в Грузії вона "також непроста". Проте, між НАТО і цими двома країнами існують відповідні угоди, які передбачають щорічні засідання з метою визначення ступеня взаємної співпраці, зазначив генсек НАТО.