Майже 70% наших відвідувачів підтримують ідею скасування політичної реформи, яка обмежила конституційні повноваження Президента України та розширила функції парламенту й уряду. Четверта частина користувачів Інтернет не схвалює відміни реформи.

Загалом на запитання УНІАН “Чи підтримуєте Ви скасування політичної реформи?” відповіло 1788 відвідувачів веб-сторінки агентства (станом на 29 листопада, 15.00).

Результати опитування такі:

“Так” – 68,7%;

“Ні” – 25,1%;

“Не знаю” – 3,1%;

"Мені байдуже" – 2,7%;

"Інше" – 0,4%.

Досить одноманітними виявилися “власні” варіанти відповіді. Головним чином вони дублюють запропоновані редакцією відповіді (переважно “так”). Виділяються, зокрема, такі: “Тоді й Президент у нас нелегітимний”; Якою бути державі – парламентсько-президентською чи президентсько-парламентською, – мав би вирішувати народ України”; “Ющенко зрадив”; “Частково”.

У поданих результатах враховано відповіді на українськомовній та російськомовній версіях сайту. Опитування триває.