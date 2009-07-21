У МЗС РФ видачі «карти росіянина» називають провокацією

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що ініціатива фонду «Росіяни» з видачі «карти росіянина» російським співвітчизникам за кордоном є провокацією. Про це сьогодні на брифінгу в Москві заявив офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «провокаційна акція фонду «Росіяни» роз’єднує співвітчизників за національною і релігійною ознакою».

Він додав, що через цю ініціативу серед російських співвітчизників з`являється очікування на одержання різноманітних пільг від Росії. А це дозволяє відомим колам у країнах, де планується видавати так звану «Карту росіянина», звинуватити Росію у створенні п`ятої колони, зазначив представник МЗС.

А.НЕСТЕРЕНКО повідомив, що 1 липня урядова комісія у справах співвітчизників за кордоном схвалила підготовлені за її дорученням пропозиції щодо внесення доповнень і змін до Федерального закону з державної політики РФ стосовно співвітчизників за кордоном.

За його словами, в даний час цей законопроект проходить узгодження у зацікавлених федеральних органах виконавчої влади Росії й потім буде винесений на розгляд уряду РФ. За його словами, остаточно питання про документування співвітчизників і надання їм пільг в підготовленому законопроекті не передбачається, воно буде вирішене в рамках подальших конституційних процедур.

«Жодні громадські організації не мають права самостійно визначати статус взаємин Російської держави з тими, кого вона вважає своїми співвітчизниками, які проживають за кордоном», - наголосив А.НЕСТЕРЕНКО.

Довідка УНІАН. 9 липня фонд «Росіяни» оголосив про початок видачі "карти росіянина" для російських співвітчизників, які проживають за кордоном, в першу чергу - в Україні.

На прес-конференції в Москві президент фонду «Росіяни» генерал-майор у відставці Леонід ШЕРШНЄВ повідомив, що на першому етапі «карта росіянина» видаватиметься в першу чергу громадянам України, Казахстану, Молдови і країн Балтії.

За його словами, видача «карти росіянина» дозволить подолати роз’єднання «російського народу» і буде першим етапом налагодження діалогу Російської держави з російським зарубіжжям у практичній площині. Він зазначив, що на даному етапі «карта росіянина» буде нормативно-етичним документом, який забезпечує моральну підтримку російським співвітчизникам за кордоном.

Л.ШЕРШНЄВ вважає, що видача «карти росіянина» дасть великий ефект в соціальному, гуманітарному і геополітичному плані для РФ.

Голова правління фонду «Росіяни» Вячеслав РУДНИКОВ повідомив, що «карта росіянина» видаватиметься в спеціальних центрах на підставі заповненої анкети і співбесіди з людиною, яка хоче одержати цей документ. Водночас, він зазначив, що такі центри ще не створені, але висловив надію, що їх буде «десятки і сотні», в першу чергу, в Україні.