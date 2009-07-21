Ющенко і Байден зайшли в київську кав'ярню (фото)
16:31, 21 липня 2009Політика
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Гостю сподобалися краєвиди
Після завершення церемонії вшанування пам`яті жертв Голодомору Президент України Віктор ЮЩЕНКО та віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф БАЙДЕН неформально поспілкувалися з киянами.
Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, також В.ЮЩЕНКО запросив Дж.БАЙДЕНА до однієї з кав`ярень скуштувати кави під час неформальної бесіди.
В.ЮЩЕНКО, зокрема, розповів Дж.БАЙДЕНУ цікаві подробиці з багатовікової історії Києва.
Віце-президент США, у свою чергу, висловив надзвичайне захоплення київськими краєвидами і поцікавився історією України.
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