Ющенко і Байден зайшли в київську кав'ярню (фото)

Після завершення церемонії вшанування пам`яті жертв Голодомору Президент України Віктор ЮЩЕНКО та віце-президент Сполучених Штатів Америки Джозеф БАЙДЕН неформально поспілкувалися з киянами.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, також В.ЮЩЕНКО запросив Дж.БАЙДЕНА до однієї з кав`ярень скуштувати кави під час неформальної бесіди.

В.ЮЩЕНКО, зокрема, розповів Дж.БАЙДЕНУ цікаві подробиці з багатовікової історії Києва.

Віце-президент США, у свою чергу, висловив надзвичайне захоплення київськими краєвидами і поцікавився історією України.