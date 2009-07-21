У Києві розпочалася зустріч урядових делегацій України і США

У розширеному складі

У Києві розпочалася зустріч урядової делегації України з делегацією США в розширеному складі. Як передає кореспондент УНІАН, українську делегацію очолює прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, а американську – віце-президент США Джозеф БАЙДЕН. Зустріч Дж.БАЙДЕНА і Ю.ТИМОШЕНКО у форматі «віч-на-віч» тривала більш як годину.

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