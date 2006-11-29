Ющенко: ухвалення закону про визнання Голодомору є історичним рішенням

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає ухвалення закону про визнання Голодомору 1932-1933 років історичним рішенням і заявляє, що має намір наполягати на введенні юридичної норми про відповідальність осіб, які спростовують факт цілеспрямованого знищення українського народу в 1932-1933 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні в своїй заяві для преси.

«Це історичне рішення. Воно не направлене проти когось, ми повертаємося до національної гордості й національної пам`яті по тих мільйонах безневинних жертв голодомору», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України підкреслив, що в законі не тільки стверджується факт Голодомору, але він також розцінюється як геноцид. «Це визнається як організована робота зі знищення цілого народу або його частини», - додав він.

В.ЮЩЕНКО вважає ухвалення й підписання закону актом справедливості по відношенню до жертв Голодомору. «Винним у цьому був комуністичний режим. Нам потрібно говорити мовою правди», - стверджує глава держави.

Президент України повідомив, що в ході сьогоднішньої телефонної розмови з головою Верховної Ради Олександром МОРОЗОМ він висловив подяку фракціям і особисто спікеру парламенту, які забезпечили ухвалення закону.

В.ЮЩЕНКО також повідомив, що висловив подяку в адресу депутатів інших фракцій, «які знайшли мужність, виконали свій обов`язок і дали цьому закону життя». «Не всім вистачило сміливості, щоб визнати історичний факт. Не важко сказати, чим керувалися ці люди, на мій погляд, це наслідки тоталітарної системи», - припустив В.ЮЩЕНКО.

Разом із тим Президент України нагадав, що в законі враховані не всі його пропозиції. «Я не залишаю думки й робитиму все можливе, щоб норма юридичної відповідальності людей, які спростовують Голодомор, знайшла своє відображення в законі», - резюмував В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада парламент прийняв Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ із урахуванням поправок, запропонованих головою ВР О.МОРОЗОМ. "За" даний законопроект проголосувало 233 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії України. В той же час із фракції Партії регіонів цей закон підтримали тільки двоє народних депутатів.

Закон визнає Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. В той же час при ухваленні цього закону депутати виключили статтю, яка передбачала адміністративну відповідальність за заперечення факту Голодомору в Україні.

Сьогодні Президент підписав цей закон.