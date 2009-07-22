Яценюк не обговорював з Байденом, хто буде Президентом, а хто - ні

Народний депутат України, лідер «Фронту змін» Арсеній ЯЦЕНЮК і віце-президент США Джозеф БАЙДЕН обговорили питання глобальної економічної кризи та шляхи її подолання.

Як повідомили УНІАН в прес-службі “Фронту змін”, після зустрічі А.ЯЦЕНЮК поінформував, що йшлося “про економічний порядок денний – глобальну економічну кризу, про те, які перспективи, шляхи виходу, реформи проводяться у США”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи було порушено на зустрічі тему президентських виборів в Україні, А.ЯЦЕНЮК сказав: «Я думаю, що президентські вибори не могли бути темою цієї зустрічі з однієї простої причини – тому що це вибори Президента України, а вибори Президента України обговорюються виключно в Україні».

Журналісти поцікавилися в лідера “Фронту змін”, чи повторив Дж.БАЙДЕН, як і на попередніх зустрічах з кандидатами в Президенти України, фразу: “Можливо, я розмовляю з майбутнім Президентом”. А.ЯЦЕНЮК відповів: “Із попередниками була розмова з перекладачем – можливо, щось не так переклали, а зі мною діалог вівся англійською мовою, тому ми не розпочинали розмову про президентські перегони – хто буде Президентом, хто не буде, оскільки це визначить народ України”. “У Сполучених Штатах визначають американці, у Росії – росіяни, а в Україні – українці визначать, хто буде Президентом нашої держави”, - додав він.