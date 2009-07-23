Найпопулярніші у 2009 році імена, які вибирають українці для своїх дітей

Максим та Анастасія є найпопулярнішими іменами в Україні, якими з початку 2009 року найчастіше нарікали новонароджених.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

Як сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК, посилаючись на дані органів реєстрації актів цивільного стану громадян Міністерства юстиції, загалом популярними з початку року є понад 20 імен, більшість з яких тримають «першість» вже не перший рік. Так, новонароджених дівчаток найчастіше нарікають Анастасією, Софією, Анною, Дарією, Валерією, Марією, Єлизаветою, Олександрою і Поліною. Хлопчиків - Максимом, Віктором, Олександром, Кирилом, Денисом, Данилом, Андрієм, Артемом, Дмитром, Владиславом, Ярославом, Нікітою, Єгором.

Спостерігаються й певні регіональні особливості щодо найпопулярніших імен для новонароджених. Наприклад: у Львівській області це - Назар, Маркіян, Тарас, Богдан, у Рівненській - Крістіна, Каріна, Роман, у Харківській - Орина, Єва, Кіра, Ростислав, Арсеній, Ілля, Іван, Всеволод, у Київській – Єгор, Назар, в Одеській – Ксенія, Микола, у Житомирській – Ангеліна, Вероніка, Катерина, Олексій, у Миколаївській – Матвій, Кіра, Кароліна, Руслана, Уляна, Аліна, в Івано-Франківській – Ольга, Таїсія, Юлія, Марта, Діана, Василь, Іван, у Закарпатській – Тетяна, Ангеліна, Ніколетта, Юрій, Михайло, у Вінницькій області – Альона, Павло, Гліб, у Києві – Маргарита, Катерина, Аріна, Михайло, Тимофій, у Криму – Аліна, Володимир.

Водночас, потрапили у розряд рідких досить поширені раніше імена – Жанна, Ляля, Сніжана, Інна, Алла, Таміла, Ніка, Аліса, Варвара, Діна, Майя, Веніамін, Леонід, Анатолій, Аристарх, Лев, Євдоким, Мирон, Архип, Кузьма, Герман.

З початку року дівчаток нарікали і такими іменами як Квіта, Цвітана, Меліса, Согдіана, Шахроза, Шахла, Іаоса, Валенсія, Філадельфія, Олімпіада, Афіна, Клеопатра, Офєлія. Хлопчиків - Річерд, Тіхмур, Іслям, Алладін, Крішна, Едем, Нізамі, Платон, Христофор, Одісей, Нерон, Мілан, Братислав.

Траплялися і дивні імена при реєстрації новонароджених. Дівчаток нарікали - Анастасія-К’яра, Хана-Фані, Ілес Елвіс, Марія-Світозар, Ієреєм-Карина, Злата Гевал, Жужа, Оріанка, Забава, Рябіна, Тюльпан, Мрія, Мілліанера, Алмаза, Аркана, Радість, Ріка, Мілина, Цариця, Панна, хлопчиків - Тео Малколм, Саміддулло, Дісемміарт, Євгеній-Цзихань, Азап-Назар, Добромисл, Принц, Володар, Самара.

Продовжують користуватися популярністю в українців й іноземні імена. Серед них найчастіше для дівчаток обирають імена - Аніта, Сімона, Глорія, Наомі, Каміла, Ніколь, Ніколєтта, Дженіфер, Даніела, Домініка, Еммануела, Емілія, Еріка, Рената, Ванесса, Мадонна, Магдалена, Франческа, Мірабелла, Саманта, Скарлет, Луіза, для хлопчиків – Марк, Себастьян, Рафаель, Ернест, Крістіан, Оскар, Давід, Леонард, Річард, Якоб, Рауль, Армандо. Зареєстровано також випадок, коли дівчаток-близнючок батьки нарікли – Зіта і Гіта.