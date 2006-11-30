Фракція КПУ закликає Мороза відкликати закон про Голодомор

Фракція КПУ закликала голову Верховної Ради Олександра МОРОЗА відкликати закон про Голодомор 1932-1933 років.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні парламенту лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО. На його думку, було порушено право фракції КПУ внести зміни до відповідного законопроекту, коли він ухвалювався у парламенті.

За словами лідера комуністів, О.МОРОЗ має «відкликати цей закон, тому що Ви не праві, Ви порушили регламент”. Він порекомендував фракції КПУ внести зміни до прийнятого закону.

За словами П.СИМОНЕНКА, комуністи виступають за скасування норми про відповідальність за заперечення Голодомору 1932-1933 років. За його словами, це означає, що люди не матимуть змоги вивчати архіви, проводити наукові конференції та обговорювати проблеми з колегами щодо цих подій.

У свою чергу О.МОРОЗ наголосив, що ніякого порушення Регламенту ВР не було, а в законі йдеться про те, що Кабінет міністрів має запропонувати законодавчі акти щодо відповідальності за заперечення Голодомору.

Звертаючись до П.СИМОНЕНКА, голова ВР зауважив, що тоді комуністи зможуть повною мірою висловлювати свою позицію та відстоювати її.

Як повідомляв УНІАН, 28 листопада парламент прийняв Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», внесений Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ з урахуванням поправок, запропонованих О.МОРОЗОМ. "За" даний законопроект проголосувало 233 із 435 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Не голосувала у повному складі фракція Комуністичної партії України. В той же час із фракції Партії регіонів цей закон підтримали тільки двоє народних депутатів.

Закон визнає Голодомор 1932-1933 рр. геноцидом українського народу. В той же час при ухваленні цього закону депутати виключили статтю, яка передбачала адміністративну відповідальність за заперечення факту Голодомору в Україні.

29 листопада Президент підписав цей закон.