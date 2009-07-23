Литвин: я, як і всі, зацікавлений, щоб істину у справі Пукача встановили

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН висловив сподівання, що розслідування у справі екс-начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА, якого звинувачують у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, буде об’єктивним та всебічним.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, В.ЛИТВИН сказав: «Я, як і всі, зацікавлений у тому, щоб істина у цій справі була встановлена. Але тільки не «істина під політичний момент», як це не раз було в українській практиці. Сподіваюсь, що слідство буде об’єктивним та всебічним».