Турчинов дозволив одному БЮТівцю голосувати за відставку Луценка

Один з лідерів БЮТ Олександр Турчинов запевняє, що жоден депутат з БЮТ не голосуватиме за відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка.

"Є рішення фракції. Ми не є кадровим відділом уряду Януковича", - сказав він в коментарі "Українській правді" у четвер.

Він нагадав про те, що фракція готова голосувати за відставку уряду Віктора Януковича в цілому, а не по окремих кандидатурах.

За словами Турчинова, єдиний, кому фракцією дозволено голосувати за відставку Луценка, є депутат БЮТ Олександр Шепелев, "над яким просто Луценко знущався останнім часом".

"Я вважаю, що він має моральне право проголосувати, і фракція не буде йому забороняти", - сказав він.

Водночас, за інформацією джерел "Української правди", БЮТ може надати необхідні для результативного голосування за відставку Луценка 15-20 голосів.