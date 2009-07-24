Тігіпко: з Бюджетного кодексу зробили політичне шоу

Колишній радник прем`єр-міністра Сергій ТІГІПКО, який заявив про намір брати участь у президентських виборах, вважає, що політики перетворили на шоу ідею внесення змін до Бюджетного кодексу України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Сімферополі.

«Загалом, саму ідею (змін Бюджетного кодексу) вітаю», - сказав С.ТІГІПКО, додавши при цьому, що по її реалізації видно: поправки конструктивно не обговорюються, й правильну ідею перетворили на шоу. «Ми перетворили це все на політичне протистояння, політичне шоу», - заявив він.

«Сьогодні Президент не підписує, не розбираючись ще до кінця, абсолютно нормальне й достатньо конструктивне рішення. Якщо там чогось не вистачає, тієї ж витратної частини - сядьте швидко допрацюйте», - запропонував С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що нова редакція кодексу «дає зацікавленість» місцевих рад у економічних результатах. «Не один Київ будуватиме цю країну, а буде 12,5 (ймовірно, тисяч) центрів ініціатив», - додав С.ТІГІПКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 червня Верховна Рада України прийняла Закон «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України» (нова редакція).

Законом передбачено формульний розрахунок трансфертів прямих взаємовідносин між державним бюджетом і безпосередньо бюджетами сіл, селищ і міст районного значення.

20 липня Президент Віктор ЮЩЕНКО ветував цей закон і повернув документ до парламенту зі своїми пропозиціями.