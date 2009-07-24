Сьогодні має відбутися позачергова сесія Верховної Ради

Сьогодні о 10.00 відбудеться позачергова сесія Верховної Ради України.

Сесію оголошено за ініціативи фракції Блоку Юлії Тимошенко.

Під час сесії планується розглянути 11 питань: проект закону про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» (щодо компенсації НАК «Нафтогаз України»); проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо особливостей проведення заходів з фінансового оздоровлення банків; проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України; проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо строків повноважень Верховної Ради Криму, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів); проект закону про внесення зміни до Конституції України (щодо обмеження депутатської недоторканності), а також декілька проектів постанов про кадрові призначення в уряді.

Однак представники фракції Партії регіонів заявили, що заблокують роботу парламенту, якщо першим питанням порядку денного не буде розглядатися законопроект щодо змін до державного бюджету стосовно підвищення рівня прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати. На розгляді цього питання “регіонали” наполягають уже декілька тижнів.

Сесії передуватиме засідання Погоджувальної ради лідерів фракцій і голів комітетів ВР.