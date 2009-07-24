Російського дипломата висилають з України за ракети ЧФ РФ?

Посольство Росії в Україні не коментує інформацію, що з`явилася в ЗМІ, про висилку з країни радника диппредставництва Володимира Лисенка. За повідомленнями ЗМІ, Лисенко, який опікується питаннями перебування Чорноморського флоту РФ в Севастополі, нібито на вимогу МЗС України має покинути українську територію найближчими днями. "Ми не коментуємо цю інформацію", - сказав РІА новості у четвер один з російських дипломатів. Інформагентству поки не вдалося отримати коментар МЗС України з цього питання. Непрості відносини Києва і Москви у питанні Чорноморського флоту Росії, який тимчасово базується на території України, в липні ускладнилися. Київ заявив, що військовослужбовці ЧФ тричі перевозили зброю, зокрема, крилаті ракети, без попередження української влади. Через це військовослужбовців затримувала українська міліція. МЗС України виразив рішучий протест у зв`язку з цим, російська сторона заявила, що ніяких порушень з боку представників флоту не було. Разом з тим, на сьогодні немає підтвердження того, що ці події вплинули на рішення про висилку дипломата.