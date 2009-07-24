Регіонали вже заблокували трибуну ВР
09:12, 24 липня 2009Політика
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Сьогодні - позачергова сесія парламенту
Народні депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну, президію і урядову ложу парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, у блокуванні беруть участь близько 30 “регіоналів”, депутати з інших фракцій поки що в сесійній залі відсутні.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні за ініціативи фракції БЮТ має відбутися позачергова сесія ВР.
На засіданні Погоджувальної ради перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що фракція знову наполягає на розгляді першим питанням порядку денного позачергової сесії парламенту законопроекту про збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.
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