Регіонали згодні тільки з одним питанням порядку денного ВР

Фракція Партії регіонів знову наполягає на розгляді першим питанням порядку денного позачергової сесії парламенту законопроекту про збільшення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ на засіданні Погоджувальної ради заявив, що першочергово мають бути розглянуті соціальні питання.

Водночас він зазначив, що фракція ПР після розгляду даного питання готова голосувати за зміни до закону про вибори Президента України. За словами О.ЄФРЕМОВА, «регіоналів» дивує, що до розгляду на позачерговій сесії ВР фракція БЮТ запропонувала питання, «які не є першочерговими». Він підкреслив, що серед них лише одне «серйозне», яке стосується змін до законодавства щодо виборів Президента, оскільки їх прийняття необхідне для уникнення фальсифікацій під час виборів. разом із тим він зауважив, що фракція Партії регіонів не готова підтримати законопроект, який стосується рекапіталізації банків, оскільки у ньому «закладений механізм, який може призвести до корупційних дій».

А.ЄФРЕМОВ підкреслив, що фракція Партії регіонів «зранку активно працює у Верховній Раді України», тобто заблокувала трибуну і президію.

У свою чергу, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО повідомив, що його фракція запропонувала депутатам розглянути законопроект щодо покращення ситуації в банківській і фінансовій сфері, законопроект, що стосується скасування депутатської недоторканності, зміни до закону про вибори Президента, питання щодо покращення стану НАК «Нафтогаз України», а також проекти постанов щодо призначень і звільнень урядовців.

І.КИРИЛЕНКО закликав всі фракції конструктивно попрацювати над законопроектами, які внесені на розгляд парламенту.

Представник фракції КПУ Адам МАРТИНЮК припустив, ВР сьогодні знову не працюватиме. Він запропонував фракціям, які ініціюватимуть позачергові сесії, заздалегідь домовлятися про порядок денний, щоб парламент «не смішив ні народ, ні ЗМІ». Він вважає, що ситуація, яка складається у ВР, «цікава для Президента, всіх органів влади, крім Верховної Ради». А.МАРТИНЮК додав, що Верховну Раду «опускають».

Говорячи про зміни до закону про вибори Президента України, представник КПУ зазначив, що навіть якщо написати «ідеальний закон», все одно на виборах «будуть фальсифікації». За його словами, законопроект, який пропонується на розгляд парламенту в другому читанні, містить норми, які суперечать одна одній, оскільки «він готувався поспіхом». А.МАРТИНЮК додав, що необхідно попрацювати над даним законопроектом, без поспіху розглянути його на черговому засіданні ВР й ухвалити.

Говорячи про можливість розгляду кадрових питань А.МАРТИНЮК висловив переконання, що відповідні проекти постанов не будуть підтримані народними депутатами.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів сьогодні зранку блокує трибуну і президію парламенту.