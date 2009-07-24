Янукович висунув 5 вимог до Закону про вибори Президента

Партія регіонів наполягає на підвищенні зарплат і пенсій для найбідніших і готова голосувати за такий закон про президентські вибори, який зробить неможливими фальсифікації.

Про це йдеться у заяві лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, обнародуваній на сайті партії.

“Партія регіонів ще раз звертається до правлячої коаліції з вимогою не зволікати з голосуванням за підняття зарплат і пенсій для найбідніших громадян”, - заявляє В.ЯНУКОВИЧ.

Він також заявляє, що регіонали вважають за необхідне проголосувати за “такий закон про президентські вибори, який би гарантував неможливість фальсифікацій”. “Тобто, ми вимагаємо виключити норму про голосування вдома. Скасувати практику голосування за відкріпними талонами. Повернути кількість округів в залежності від кількості виборців. Забезпечити рівні умови для всіх кандидатів стосовно представництва у виборчих комісіях – по 2 представники від кожного. Збільшити грошову заставу кандидата в Президенти з тим, щоб не використовувалась технологія так званих технічних кандидатів”, - зазначається у заяві лідера Партії регіонів.

Він наголошує, що регіонали хочуть проголосувати за закон, який значно зменшить витрати з державного бюджету на президентські вибори.

“Партія регіонів за те, щоб прийняти закон, який дасть можливість провести чесні, прозорі вибори президента України, результат яких відображатиме волю народу”, - підкреслив В.ЯНУКОВИЧ.