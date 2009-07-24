Бютівці запаслися підписами на ще одну позачергову сесію

Фракція БЮТ вже зібрала необхідну кількість підписів народних депутатів для проведення ще однієї позачергової сесії Верховної Ради.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив член фракції БЮТ Валерій ПИСАРЕНКО.

За його словами, на такий крок “бютівці” пішли через те, що сьогоднішня позачергова сесія парламенту може не відбутися через блокування її роботи фракцією Партії регіонів.

В.ПИСАРЕНКО не виключив, що ще одна позачергова сесія ВР може відбутися вже наступного тижня, але не раніше середи.