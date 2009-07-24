Регіонал пішов війною на призначенця Тимошенко

Нардеп від ПР Владислав Лук`янов запропонував нардепам утворити Тимчасову слідчу комісії Верховної Ради України з питань розслідування обставин порушення Конституції та законів України, зловживання владою та службовим становищем Головою Верховного Суду України Василем Онопенком. Проект відповідної постанови зареєстрований в апараті парламенту.

У пояснювальній записці до проекту Лук`янов вказує, що підставою для утворення Тимчасової слідчої комісії є “документально підтверджена інформація про численні факти порушення Конституції та законів України, зловживання владою та службовим становищем Головою Верховного Суду України Онопенком В.В., зокрема при призначенні його на цю посаду, а також під час виконання повноважень судді Верховного Суду України”.

Зокрема регіонала не влаштовує, що “призначенець Тимошенко” протягом 4 років одночасно виконував повноваження судді та народного депутата України, шляхом організації винесення завідомо неправосудних рішень сприяв, за даними нардепа-регіонала, вчиненню тяжких та особливо тяжких злочинів так названою «бандою Капітонова», організація винесення суддями нижчестоящих судів неправосудних рішень у господарських та цивільних справах тощо. Також автор подання стверджує, що два роки на адміністративні посади голів судів та їх заступників на підставі подань, внесених особисто Онопенком, було нелегітимно призначено майже 700 осіб.

“Останнім часом широкого розголосу в мас-медіа набули відомості про втручання Голови Верховного Суду України у порядок вирішення окремих господарських та цивільних справ, що призводило до винесення завідомо неправосудних рішень, а у деяких випадках навіть сприяло вчиненню злочинів, - пише автор подання.

Так, під час розслідування кримінальної справи за обвинуваченням членів так названої «банди Капітонова», досудове слідство у якій провадить Генеральна прокуратура України, ряд свідків на допитах прямо вказали, що для своїх рейдерських захоплень Капітонов О.О. використовував завідомо неправдиві рішення судів про вирішення цивільних спорів на свою користь, які він отримував за особистого сприяння Голови Верховного Суду України. Сума винагороди Онопенку становила півтора мільйони доларів США, як зазначено у статті «Прокурорський предел. ДОКУМЕНТЫ», опублікованій на сайті «Обозреватель»

Лук’янов не обійшов увагою й справу Лозинського: “Останнім часом сумнівної відомості набуло прізвище колишнього народного депутата України від БЮТ В. Лозінського. Але мало кому відомо, що саме В. Лозінський за потурання Онопенка та його підлеглих – В. Барбари та О. Потильчака - не без успіху «вирішував» у найвищих ешелонах судової влади деякі господарські спори”. Та на додачу звинуватив Онопенка у тому, що за час його перебування на посаді Голови Верховного Суду України рівень корумпованості судової системи досяг небувалих досі меж.