Медведько вважає, що від Лозінських не застрахований ніхто

Генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО вважає, що підстав для звільнення прокурора Кіровоградської області Геннадія ТЮРІНА у зв’язку із вбивством у Голованівському районі Валерія Олійника немає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МЕДВЕДЬКО заявив на засіданні колегії Генеральної прокуратури, що проходить зараз у Києві.

«Ми знаємо, як гостро стояло і стоїть питання стосовно долі прокурора Кіровоградської області», - зазначив О.МЕДВЕДЬКО, говорячи про ситуацію навколо правоохоронних органів Кіровоградщини, що склалася після вбивства В.Олійника.

Генпрокурор наголосив, що на сьогодні прокурора Кіровоградської області притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

«На жаль, ніхто не застрахований від того, що трапилося в цьому регіоні», - сказав О.МЕДВЕДЬКО.

Він висловив думку, що «навіть через такий прикрий і трагічний випадок немає підстав для того, щоб так просто взяти і звільнити прокурора області із займаної посади».

Як також наголосив О.МЕДВЕДЬКО, оголошена обласному прокурору Г.ТЮРІНУ догана є достатньою мірою покарання.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня поблизу мисливських угідь в Голованівському районі Кіровоградської області в результаті сутички з тодішніми народним депутатом від БЮТ Віктором ЛОЗІНСЬКИМ, районним прокурором Євгеном ГОРБЕНКОМ і начальником райвідділу міліції Михайлом КОВАЛЬСЬКИМ загинув місцевий житель В.Олійник.

6 липня Печерський райсуд Києва обрав М.КОВАЛЬСЬКОМУ та Є.ГОРБЕНКУ міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

3 липня Верховна Рада України позбавила В.ЛОЗІНСЬКОГО депутатських повноважень – у відповідь на звернення Генеральної прокуратури України щодо надання дозволу на притягнення його до кримінальної відповідальності. 7 липня Печерським районним судом м. Києва надано дозвіл на затримання В.ЛОЗІНСЬКОГО і доставку його до суду. Нині він знаходиться у розшуку.