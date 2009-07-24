Бютівцям вдалося переконати регіоналів?

Фракція Партія регіонів готова відмовитись від розгляду сьогодні на позачерговій сесії парламенту проекту закону про збільшення соціальних виплат, але вимагає від БЮТ офіційної заяви, що в майбутньому цей законопроект буде підтриманий.

Як передає кореспондент УНІАН, лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО під час Погоджувальної ради заявив, що коаліція звертається до опозиції «з настійливим проханням» не включати сьогодні до порядку денного законопроект щодо збільшення соціальних виплат.

Він зазначив, що зараз цей законопроект має бути ретельно опрацьований урядом, роботодавцями з тим, щоб у серпні або у вересні його можна було розглянути у парламенті. І.КИРИЛЕНКО наголосив, що готовий виступити із офіційною заявою, у якій БЮТ гарантуватиме розгляд найближчим часом даного законопроекту в сесійній залі ВР.

У відповідь перший заступник лідера фракції Партії регоінів Олександр ЄФРЕМОВ зазначив, що пропозиція І.КИРИЛЕНКА варта уваги. Він попросив, щоб представник коаліції публічно заявив про те, що в серпні в ВР буде розглянуто законопроект щодо збільшення соціальних виплат. О.ЄФРЕМОВ пропонує І.КИРИЛЕНКУ виступити на початку сьогоднішнього засідання парламенту із заявою щодо надання гарантій, а потім виступить сам О.ЄФРЕМОВ.

У відповідь голова ВР Володимир ЛИТВИН наголосив, що мають виступити представники всіх фракцій. За словами спікера, він не бачить підстав, щоб не давати можливості виступити представникам фракцій КПУ, Блоку Литвина, НУ-НС.

Перед цим на засіданні Погоджувальної ради йшлося про те, щоб сьогодні на сесії розглянути п’ять питань: законопроекти про внесення змін до закону про вибори Президента України, щодо підвищення соціальних виплат, щодо рекапіталізації банківської системи та щодо змін до закону про Конституційний суд.

У даний час засідання Погоджувальної ради продовжується.