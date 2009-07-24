Рада запрацювала

Литвин оголосив про відкриття позачергової сесії

У Верховній Раді України розпочалася позачергова сесія парламенту. Як передає кореспондент УНІАН, об 11.40 до президії парламенту увійшов голова ВР Володимир ЛИТВИН після засідання погоджувальної ради. Об 11.41 офіційно було відкрито позачергову сесію. Голова ВР нагадав, що позачергова сесія ВР була скликана за ініціативою 151 депутата.

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