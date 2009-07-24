Лідер фракції БЮТ обіцяв регіоналам, що їхня вимога буде виконана

Лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО пообіцяв “регіоналам” після доопрацювання обов’язково розглянути у Верховній Раді законопроект щодо підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив з трибуни парламенту.

І.КИРИЛЕНКО попросив фракцію Партії регіонів не наполягати на розгляді сьогодні законопроекту про внесення змін до держбюджету щодо підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

За словами І.КИРИЛЕНКА, всі позиції цього документу мають бути узгоджені, щоб він був підтриманий в сесійній залі. Зокрема, зауважив лідер фракції БЮТ, над цим документом мають попрацювати уряд спільно з бюджетним комітетом ВР, роботодавцями та профспілками.

«Після цього цей законопроект обов’язково буде розглянутий в сесійній залі», - сказав І.КИРИЛЕНКО.

Він виступив у заблокованій представниками фракції Партії регіонів трибуні. Одразу після цього “регіонали” її розблокували.