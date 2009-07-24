Кріль знає, кому потрібні дикі танці навколо парламентської трибуни

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає безрезультатними постійні ініціативи проведення позачергових сесій Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.

«Дикі танці навколо парламентської трибуни потрібні в країні лише трьом людям – ЛИТВИНУ, ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧУ. Зараз ці кандидати у президенти використовують позачергові засідання ВР суто як технологію для постійного перебування у стрічці новин. Відправте у відпустку працівників каналу «Рада» та дирекцію теле- та радіопрограм ВР і все заспокоїться», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи спроби провести позачергову сесію парламенту.

Політик зазначив, що парламент, який і в робочому режимі не радував ефективністю, у період відпусток взагалі ні на що не здатен. «У Києві, насправді, залишилися лише керівники груп партійних фракцій, які зберігають картки депутатів. Самі ж депутати давно відпочивають і, скоріш за все, не в Криму і не в Карпатах. Тому ініціювання позачергових сесій не принесе жодних результатів. Та й вони, насправді, не потрібні нікому. Головне щоб працювали камери у ВР, а керівники парламентських фракцій мали про що говорити журналістам», – заявив І.КРІЛЬ.

Народний депутат вважає, що для конструктивної роботи парламенту потрібно лише одне: узгоджений основними політичними силами порядок денний. «І узгоджувати його потрібно не перед камерами в сесійній залі, а під час підготовки сесії. І питань для такого порядку вистачає: підтримка аграріїв, Євро-2012, підготовка бюджету на наступний рік. Такі питання парламент не заблокують. А скликання псевдосесій для вирішення своїх передвиборчих завдань підривають і без того невисокий рівень довіри суспільства до ВР», – зауважив лідер «Єдиного Центру».