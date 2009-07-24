Кріль знає, кому потрібні дикі танці навколо парламентської трибуни
Нардеп не вірить, що результат буде
Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ вважає безрезультатними постійні ініціативи проведення позачергових сесій Верховної Ради.
Про це УНІАН повідомила прес-служба партії.
«Дикі танці навколо парламентської трибуни потрібні в країні лише трьом людям – ЛИТВИНУ, ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧУ. Зараз ці кандидати у президенти використовують позачергові засідання ВР суто як технологію для постійного перебування у стрічці новин. Відправте у відпустку працівників каналу «Рада» та дирекцію теле- та радіопрограм ВР і все заспокоїться», – заявив І.КРІЛЬ, коментуючи спроби провести позачергову сесію парламенту.
Політик зазначив, що парламент, який і в робочому режимі не радував ефективністю, у період відпусток взагалі ні на що не здатен. «У Києві, насправді, залишилися лише керівники груп партійних фракцій, які зберігають картки депутатів. Самі ж депутати давно відпочивають і, скоріш за все, не в Криму і не в Карпатах. Тому ініціювання позачергових сесій не принесе жодних результатів. Та й вони, насправді, не потрібні нікому. Головне щоб працювали камери у ВР, а керівники парламентських фракцій мали про що говорити журналістам», – заявив І.КРІЛЬ.
Народний депутат вважає, що для конструктивної роботи парламенту потрібно лише одне: узгоджений основними політичними силами порядок денний. «І узгоджувати його потрібно не перед камерами в сесійній залі, а під час підготовки сесії. І питань для такого порядку вистачає: підтримка аграріїв, Євро-2012, підготовка бюджету на наступний рік. Такі питання парламент не заблокують. А скликання псевдосесій для вирішення своїх передвиборчих завдань підривають і без того невисокий рівень довіри суспільства до ВР», – зауважив лідер «Єдиного Центру».