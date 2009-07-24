Пукач розказав, що йому добре і безпечно за ґратами
Адвокат каже, що він боїться за своє життя
Генерал Олексій Пукач, якого звинувачують у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, згідно з рішенням суду буде утримуватися у відділі забезпечення досудового слідства СБУ.
Про це заявив адвокат затриманого Сергій Осика на прес-конференції в п’ятницю.
За словами адвоката, Пукач заявив на судовому засіданні, що повністю погоджується із поданням генпрокурора, який просив обрати запобіжний захід у вигляді арешту.
Адвокат стверджує, що Пукач не буде подавати апеляцію на це рішення суду.
"Пукач сказав, що йому тут добре і безпечно", - зазначив Осика.
Відповідаючи на питання, чи може така позиція Пукача бути викликана тим, що він боїться за своє життя, адвокат сказав:
"Де-факто так, а де-юре прозвучало те, що у нього немає місця проживання в Україні".
Крім того Осика зазначив, що у випадку, якщо Пукач назве прізвище замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе, на одних його свідченнях не можна буде побудувати обвинувачення.
"Це треба все доводити... оцінку його свідченням може дати тільки суд", - сказав Осика.