Пукач розказав, що йому добре і безпечно за ґратами

Генерал Олексій Пукач, якого звинувачують у причетності до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе, згідно з рішенням суду буде утримуватися у відділі забезпечення досудового слідства СБУ.

Про це заявив адвокат затриманого Сергій Осика на прес-конференції в п’ятницю.

За словами адвоката, Пукач заявив на судовому засіданні, що повністю погоджується із поданням генпрокурора, який просив обрати запобіжний захід у вигляді арешту.

Адвокат стверджує, що Пукач не буде подавати апеляцію на це рішення суду.

"Пукач сказав, що йому тут добре і безпечно", - зазначив Осика.

Відповідаючи на питання, чи може така позиція Пукача бути викликана тим, що він боїться за своє життя, адвокат сказав:

"Де-факто так, а де-юре прозвучало те, що у нього немає місця проживання в Україні".

Крім того Осика зазначив, що у випадку, якщо Пукач назве прізвище замовників убивства журналіста Георгія Гонгадзе, на одних його свідченнях не можна буде побудувати обвинувачення.

"Це треба все доводити... оцінку його свідченням може дати тільки суд", - сказав Осика.

Українська правда