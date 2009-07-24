ГПУ висунула Пукачу звинувачення у скоєнні низки злочинів

Генеральна прокуратура України висунула колишньому начальнику Головного управління кримінального розшуку Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексію ПУКАЧУ звинувачення у скоєні низки злочинів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

“Йому пред’явлено обвинувачення у скоєнні низки злочинів. Це стосується і вивезення громадянина ПОДОЛЬСЬКОГО, його побиття, підпалу дверей його квартири (УНІАН: 27 січня 2009 року ПАРЄ привітала засудження колишнього співробітника органів внутрішніх справ, який визнав свою провину у залякуванні та побитті в червні 2000 року помічника народного депутата України Сергія ГОЛОВАТОГО Олександра ПОДОЛЬСЬКОГО, однак при цьому висловила переконання в необхідності також знайти замовників та організаторів цих дій.) Це також стосується убивства Георгія Гонгадзе, а також знищення документів”, - повідомив О.МЕДВЕДЬКО.

Генпрокурор наголосив, що весь період, який необхідний для проведення досудового слідства, О.ПУКАЧ буде знаходитися під вартою, на що учора було відповідне рішення суду.

Як повідомляв УНІАН, О.ПУКАЧ, обвинувачений у справі про вбивство Г.Гонгадзе і оголошений у розшук з 2005 року, був затриманий увечері 21 липня ц.р. в селі Молочки Чудновського району Житомирської області.

Вбивство Г.Гонгадзе було скоєне восени 2000 року. 15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх працівників Департаменту зовнішнього спостереження та кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА та Олександра ПОПОВИЧА і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років. Замовники й організатори вбивства не були остаточно встановлені слідством.