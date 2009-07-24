ВР підтримала поправку про збільшення застави для кандидатів у Президенти

ВР вже майже дві години розглядає поправки до законопроекту щодо проведення виборів Президента

Верховна Рада України вже майже дві години розглядає закон України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”

Як передає кореспондент УНІАН, на даний час депутати вже розглянули майже 300 поправок із 469, що подані до цього законопроекту для розгляду у другому читанні.

Зокрема, ВР вже розглянула поправку, що стосується скорочення терміну президентської виборчої кампанії зі 120 днів до 90, поправку щодо формування територіальних виборчих комісій за поданням кандидатів в Президенти.

Також ВР розглянула і підтримала поправку про збільшення з 500 тис. до 2,5 млн. грн. грошової застави для реєстрації кандидатів у Президенти.