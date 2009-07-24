Пристрасті біля ВР: телеканалу дали інтерв'ю самозванці

Активісти партії «Молода Україна» заявляють про провокацію, вчинену проти них невідомими особами під час пікетування Верховної Ради.

Після завершення акції, група людей з 5-ти чоловік відібрала у одного з пікетувальників футболку з символікою партії. Потім один з зловмисників дав коротке інтерв’ю одному з телеканалів, в якому, зокрема, заявив про те, що брав особисту участь в пікеті за гроші.

«Молода Україна» висловлює своє обурення діями політичних опонентів, і вважає подібні провокації неприпустими.

«Ця невідома людина не є членом партії, і ми застерігаємо телеканал від розповсюдження недостовірної інформації», - зазначають активісти партії.

За їх словами, «Молода Україна” розпочала збір підписів за відміну депутатської недоторканності та активно виступає проти політичного рейдерства. Очевидно, комусь такі прояви нашої активності стали «кісткою в горлі». Саме тому зловмисники обрали шлях дрібних провокацій».

Як повідомлялось раніше, 24 липня політична партія «Молода Україна» провела пікетування Верховної Ради з вимогами позбавити народних депутатів статусу недоторканності та притягнути до відповідальності депутата від «Народної самооборони» Кирила Кулікова, якого активісти партії звинувачують у використанні депутатського мандата для прикриття рейдерського нападу на будівництво по вул.Гончара, 17-23.