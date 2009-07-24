Візит Байдена до Києва засвідчив, що США не виконуватиме забаганок Москви?

Політологи вважають, що головним підсумком візиту в Україну віце-президента США Джозефа БАЙДЕНА є підтвердження того, що Сполучені Штати і надалі розглядають нашу державу як стратегічного партнера.

Про це провідних експертів та аналітиків сказали, коментуючи підсумки візиту на прохання Центру політичного консалтингу.

На запитання, чи візит Дж.БАЙДЕНА до України зняв попереднє напруження і двозначність, яка виникла після візиту президента США Барака ОБАМИ до Росії президент Аналітичного центру «Відкрита політика» Ігор ЖДАНОВ сказав: “Я думаю, що візит був знаковим”. На переконання експерта, візит “підтвердив зацікавленість США у стратегічній співпраці з Україною”. “Це було для нас важливо, оскільки прийшла нова адміністрація і потрібно було перезатвердити наші відносини, які складалися протягом багатьох років. Тому було дуже важливо те, що сказав БАЙДЕН: він чітко визначив позицію США, що відносини з Україною не будуть принесені в жертву відносинам з Росією”, - зазначив І.ЖДАНОВ і додав: “Для нас це важливо, тому що США будуть надалі розглядати Україну як одного зі своїх стратегічних партнерів на пострадянському, постсоціалістичному просторі”. За його словами, “це свідчить, що США не будуть проводити політику на виконання вимог та забаганок РФ. Дійсно, ОБАМА в Москві не висловлював такої однозначної позиції з приводу україно-американських відносин, але це зробив БАЙДЕН, і я думаю, що цього достатньо”. “З точки зору геополітики це дуже знаковий візит, хоча ніяких особливих документів не було підписано. Цього і не було потрібно, було потрібно подивитись в очі один одному, подивитись на стан відносин і запустити їх з новою адміністрацією”, - зауважив політолог і припустив, що Дж.БАЙДЕН “тут був у ролі спостерігача, який спілкувався з провідними кандидатами в Президенти України”. “Я не думаю, що США будуть ставити на якогось одного кандидата. Вони провели бесіди, зрозуміли позиції всіх. Це дуже важливо з точки зору розвитку демократії в Україні. Для США було важливо, що принципово внутрішній і зовнішній курси України не зміняться, незважаючи на те, хто буде обраний Президентом України», - вважає І.ЖДАНОВ.

Натомість директор Центру «Третій сектор» Андрій ЗОЛОТАРЬОВ зазначив, що, “спостерігаючи за візитом ОБАМИ до Москви, складалось враження, що політика по відношенню до першочергових для США питань до кінця ще не сформована”. На його думку, “це дуже чітко читалося між рядків”. “Звідси виникла зрозуміла стурбованість не тільки в України, а й у тієї ж Грузії, чи не стануть ці країни розмінними монетами у нових стосунках Вашингтона та Кремля”, - вважає він. “Оскільки американці свято дотримуються стратегії стримування та противаг, то одразу відбувся візит БАЙДЕНА, якого відносять до «яструбів» у команді ОБАМИ. Я не думаю, що візит БАЙДЕНА остаточно зняв усі питання. Залишається відчуття того, що команда ОБАМИ тільки формує свою політику по відношенню до пострадянських країн”, - припустив А.ЗОЛОТАРЬОВ і додав: “Важливу роль буде відігравати внутрішньоекономічна ситуація всередині США, оскільки у 70-х роках ми спостерігали президента КАРТЕРА, який як і ОБАМА був чудовим оратором, але у нього була слабка зовнішня політика. Як і раніше ці побоювання, що питання України та Грузії відійдуть на другий-третій план, вони досі залишаються. Візит цієї стурбованості остаточно не зняв».

У цьому контексті директор Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК зазначив, що візит Дж.БАЙДЕНА був плановим. За його словами, “ця плановість полягала в тому, що США мали визначити або пояснити своїм українським партнерам суть корекції зовнішньої політики США в глобальному масштабі, а також в регіональному вимірі, тобто безпосередньо стосовно України”. “Фактично, візит БАЙДЕНА мав на меті заспокоїти українську політичну еліту стосовно того, що США не збираються здавати свої позиції у східній Європі, в тому числі і в Україні, і жодних таємних розподілів та створення нових зон відповідальності між Росією та США не відбудеться. Власне, це головний меседж візиту БАЙДЕНА до України”, - переконаний В.КУЛИК. Він вважає, що візит також підтвердив минулі запевнення Вашингтона в наданні політичної підтримки Україні в її просуванні в НАТО та ЄС. Проте, за словами експерта, “було відзначено, що просування в НАТО і ЄС не буде відзначатись тим прискоренням і політизацією, яка була за часів адміністрації БУША. ТОБТО США не відмовляються від членства України в НАТО, але вважають, що динаміка цього процесу має визначатись внутрішньополітичними процесами в самій Україні”, – вважає В.КУЛИК. “Останнє – США мали визначитись з тим, кого вони будуть підтримувати чи не підтримувати, які форми співпраці будуть з можливими кандидатами в Президенти України і які будуть алгоритми взаємодії між Вашингтоном та Києвом після проведення президентської виборчої гонки», - припустив політолог.

Головним сигналом, з яким приїїжджав віце-президент США в Україну, директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН назвав те, що Україна залишається стратегічним партнером США, і положення хартії, яка була підписана в кінці минулого року, вони зберігаються і нове американське керівництво збирається їх продовжувати і розвивати. “Другий важливий пункт, на його думку, це сигнал, який ми отримали, щодо створення двосторонньої українсько-американської комісії”. За його словами, “проблема українсько-американських стосунків полягає в тому, що у нас складно розвивати ці стосунки через відсутність в України інституційного навику співпраці з американцями”. “Система державної влади, зовнішньої політики і системи прийняття рішень США досить складна, там задіяно дуже багато груп впливу у виконавчій владі, Конгресі й Україна ще не повністю освоїла цей складний механізм. Дуже багато цінних ініціатив пробуксовують через відсутність такого навику. Тому двостороння комісія могла би допомогти реалізації кількох перспективних проектів у сфері енергетичної безпеки, зовнішньої безпеки та інше”, – вважає експерт. “Я не знаю, яка двозначність виникла після візиту Барака ОБАМИ до Москви. Візит президента США до Росії був очікуваним і з самого початку нове керівництво США спробувало вивести американо-російські стосунки з глухого кута. Для цього процесу вони знайшли термін «перезавантаження» і його логіка ніякої двозначності не передбачає”, - сказав Ю.РУБАН. На його думку, “жодна країна в світі не зацікавлена в тому, щоб дві найбільші ядерні держави, одна з яких наша сусідка, перебували в стані постійної конфронтації”. “Досить чітко було заявлено загальні стратегічні напрямки американської політики. Акценти були чітко розставлені як у виступі ОБАМИ в Москві, так і у виступі БАЙДЕНА у Києві”, - зауважив Ю.РУБАН. На його переконання, єдиною двозначністю було те, що “ми не можемо сподіватись, що хтось приїде і вибудує наші стосунки з Росією”. “Вибудовування україно-російських стосунків досить важке, оскільки у нас надзвичайно складний партнер в особі Російської Федерації. Довести, що ми є справжня держава і реалізуємо національні інтереси, ми можемо тільки в середині країни. Про це досить чітко сказав БАЙДЕН. Двері для партнерства відкриті: якщо ми, як це передбачено нашим законодавством, як це передбачено логікою історичного розвитку і якщо ми хочемо зберегти нашу незалежність, то наш шлях полягає у приєднанні до європейських структур. США, як мені здається, і раніше достатньо наполегливо підтримували Україну на цьому шляху. І ОБАМА, і БАЙДЕН достатньо чітко сказали, що вони готові продовжувати цю підтримку надалі”, - наголосив експерт.

Він припустив, що “м’яч зараз на українському полі”. “Я не думаю, що це просте завдання, враховуючи нашу перманентну українську політичну нестабільність. Але мені здається, що це реалістичне завдання і ми можемо збудувати наші стосунки з Росією. Мені сподобалась заява, хоча вона була і складною, що стосунки з Росією США будуватимуть не коштом української сторони. Це, звичайно, легше сказати, ніж зробити, але сама постановка питання, що саме так бачать цей розвиток стосунків американська сторона, мені подобається. Проте далі США не будуть робити за нас нашу частину роботи», - переконаний Ю.РУБАН.

На думку директора політичних програм Центру політичного консалтингу Олега ПРОЦЕНКА , “перманентний страх України перед дипломатією таких великих держав як США і Росія в першу чергу продиктований тим, що ми підсвідомо чекаємо вирішення наших питань, зокрема, щодо міжнародного позиціонування та входження нашої держави до тих чи інших міжнародних структур, як наслідок зовнішніх чинників”. Натомість, він вважає, що євроатлантична інтеграція – це внутрішня політична дилема України. “Неконфліктне внутрішнє сприйняття таких питань в Україні мало б більший вплив на ситуацію, аніж постійне тлумачення різноманітних меседжів, які надходять із зовнішнього світу”, – переконаний політолог.

Він вважає, що “саме це в черговий раз хотіла донести Києву американська дипломатія: ми з вами поруч на шляху демократії та свободи, але йти по ньому ви мусите самостійно”. За його словами, “певною мірою, треба нарешті зрозуміти, що міжнародна співпраця безумовно базується на національних інтересах тих чи інших країн, але не може бути з чийогось боку надто егоїстичною”. “Партнерські стосунки Москви і Вашингтона для нас так само важливі і більш вигідні, аніж українська «приватизація» прихильності Сполучених Штатів”, - вважає він.

О.ПРОЦЕНКО вважає, що з огляду на неофіційний старт виборчої кампанії в Україні, візит Дж.БАЙДЕНА не міг не мати політичної складової. За його словами, цим продиктований насичений графік віце-президента в Києві, передусім його зустрічі з ключовими кандидатами на посаду глави держави. “Очевидно, для США найважливішим у цьому контексті було впевнитися, що за будь-яких наслідків голосування у січні наступного року, кардинального перегляду стосунків США і України не буде”, - зазначив політолог і порівнюючи візити ОБАМИ до Москви і БАЙДЕНА в Київ додав: “У своїх виступах, і особливо у лекції віце-президент більш ніж перекрив компліментами на адресу України формулу «перезавантаження», яка була заготовлена для Росії”. “Мистецтво американської дипломатії показало справжній приклад чіткості і збалансованості зовнішньої політики США”, - підкреслив експерт.