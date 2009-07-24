Позачергову сесію ВР закрили
16:39, 24 липня 2009Політика
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Одне питання перенесли
Позачергова сесія Верховної Ради України закрита.
Як передає кореспондент УНІАН, протягом позачергової сесії ВР розглянула чотири питання і одне питання було перенесене.
Зокрема, парламент ухвалив в цілому зміни до закону про вибори Президента та закон, що стосується особливостей проведення заходів фінансового оздоровлення банків.
Крім того, парламент ухвалив у першому читанні законопроект, що стосується внесення змін до деяких законів щодо повноважень Конституційного Суду.
При цьому ВР відмовилася ухвалити постанову про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в АПК.
Як повідомляв УНІАН, позачергова сесія ВР була скликана за ініціативою фракції БЮТ.
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