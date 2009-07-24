Литвин: Ющенко накладе вето, а ВР вето подолає

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН прогнозує, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосує вето до ухваленого сьогодні парламентом закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виборів Президента України”, а парламент подолає це вето.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

В.ЛИТВИН наголосив, що також вважає, що в ухваленому парламентом законі «є багато підстав для того, щоб заветувати його». Він підкреслив, що «рейдерські схеми не можна накидати на цей закон, бо при такому підході ще треба написати прізвища ключових гравців, при яких всі решта гратимуть роль фону».

Він наголосив, що робиться все для того, щоб не було можливості навіть оскаржити «несправедливе рішення» за результатами виборів. За його словами, «демократичні речі не робляться похапцем». В.ЛИТВИН підкреслив, що не сумнівається в тому, що після подолання вето Президента парламентом йому як голові Верховної Ради України доведеться «приймати рішення оприлюднювати цей закон».

При цьому він підкреслив, що - «законослухняна людина» і готовий це зробити, оскільки всі регламентні норми при ухваленні даного закону були дотримані.

В.ЛИТВИН не виключає, що ВР може зібратися на позачергову сесію, щоб подолати вето Президента на цей закон. При цьому він додав, що доцільніше було б це зробити в перші дні роботи чергової сесії парламенту, тобто у вересні.