Партія регіонів наполягає на негайному підвищенні зарплат і пенсій

Партія регіонів вкотре заявляє, що альтернативи виконанню вимог з підвищення заробітних плат і пенсій для найбідніших громадян немає.

Про це йдеться в оприлюдненій прес-службою Партії регіонів заяві.

“Ми залишаємося на своїй позиції – зарплати і пенсії необхідно піднімати, і зробити це треба якнайшвидше”, - говориться в заяві.

У Партії регіонів наголошують, що згідно з підписаним урядом меморандумом про співпрацю з Міжнародним валютним фондом передбачається підвищити ціни на газ уже з 1 вересня.

“Влада хоче щоквартально збільшувати тарифи на газ, поки вони не досягнуть європейського рівня. Проте можновладці не хочуть зробити ані кроку, щоб зарплати найбідніших громадян хоч трохи наблизилися до європейських”, - вважають “регіонали”.

Вони наголошують, що підвищення цін на газ лягатиме непідйомним тягарем на людей, які й без цього змушені терпіти всі наслідки кризи, – високі ціни на продукти харчування, транспортні й комунальні послуги. Саме тому соціальні виплати потрібно підвищити вже сьогодні, щоб ще влітку люди отримали належні їм доплати, переконані в Партії регіонів.

Відповідальність за неухвалення і затягування рішення про підвищення мінімальних зарплат і пенсій лежить на нинішній владі, заявляють в Партії регіонів.

“Так звана коаліція вимушена була визнати справедливість наших вимог і зараз заявляє про необхідність пошуку компромісу. Ми розуміємо, що треба шукати компроміс, але твердо вимагаємо не затягувати час. Скільки б влада не затягувала з підвищенням соціальних виплат, вона змушена буде ухвалити це рішення”, - говориться в заяві.

Члени Партії регіонів наголошують, що проголосувати найближчим часом за закон про підвищення зарплат і пенсій є їх принципова вимога до влади.

Як повідомляв УНІАН, фракція Партії регіонів декілька тижнів поспіль блокувала роботу парламенту з вимогами ухвалити проект закону щодо збільшення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати.

Сьогодні перед відкриттям позачергової сесії депутати-“регіонали” знову заблокували роботу ВР, але пізніше представники фракцій ПР і БЮТ домовилися, що після доопрацювання цей закон буде ухвалено.

Перший заступник керівника фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що фракція Партії регіонів наполягає на ухваленні у серпні «збалансованого закону» щодо підвищення соціальних виплат.