Литвин - про справу Пукача: не вийде, не залякають

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що затримання колишнього начальника Головного управління кримінального розшуку департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія ПУКАЧА стає елементом політичної боротьби перед президентськими виборами.

Про це він сказав в інтерв’ю журналістам.

В.ЛИТВИН зазначив, що сподівається, що «у цій страшній історії буде поставлено об’єктивну крапку» (у справі про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе - УНІАН) . За його словами, важливо, щоб «слідство було об’єктивним і неупередженим».

У той же час, він підкреслив, що події, які відбуваються в останні дні, свідчать про те, що йдеться про «п’єсу на декілька дій і на декількох акторів, причому поставлену не дуже вдало». В.ЛИТВИН підкреслив, що коли хочуть з’ясувати істину, то спочатку розслідують справу, а не дають оцінки. За його словами, поки що все відбувається «з точністю до навпаки».

В.ЛИТВИН підкреслив, що необхідно з’ясувати «хто замовляв і організовував відповідні плівки, і я переконаний, що це ті першовитоки, які причетні до розвитку подій в Україні».

Він наголосив, що затримання О.ПУКАЧА не має бути елементом політичної боротьби напередодні президентських виборів. За його словами, «те, що відбувається, дає підстави про це однозначно говорити». Відповідаючи на запитання щодо згадування і його прізвища серед можливих замовників вбивства Георгія Гонгадзе, В.ЛИТВИН зазначив: «Було б дивно, якби не називали».

За його словами, складається враження, що «спрацювала диригентська паличка – одразу всі заговорили». «Не вийде, не залякають», - додав він.

В.ЛИТВИН вважає, що ці події свідчать про те, що ті рейтинги, які зараз публікуються, не відповідають дійсності, бо в іншому випадку не було б організовано «такого дешевого видовища».

В.ЛИТВИН упевнений, що має бути розслідувана справа про вбивство Г.Гонгадзе і встановлена істина. «Я думаю, що не там шукають», - підкреслив він.