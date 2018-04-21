За політичну реформу взялися Кучма і Кравчук (фоторепортаж)
16:08, 30 листопада 2006
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На круглому столі «Конституційна реформа в Україні: що далі?» зібралися колишня політична еліта, науковці й політологи. Обговорили майбутнє реформи, а заодно й еліти. Кучма саркастично відзначив: “В Україні політичної еліти немає”...
На круглому столі «Конституційна реформа в Україні: що далі?» зібралися найвищі представники колишньої політичної еліти, науковці й кілька політологів. Обговорили не лише майбутнє політичної реформи, але й політичної еліти. Екс-президент Леонід Кучма саркастично відзначив: “в Україні політичної еліти немає”...
Кучма: політична реформа – це позитивно...
Кравчук: авжеж, ми ж її не з носу виколупали
А от еліта політична – вона хіба є?
Ось і Леонід Макарич вам скаже..
Як, нема, зовсім?
Кучма: ну хіба ось така малесенька...
Литвин: мабуть, все ж є, але трохи більша... Ось така..
Іван Плющ: (здивовано): А як же ми – не еліта?
Кучма: ну хіба така... Але я форель більшу ловив...
Фесенко – Єрмолаєву: я вам як політолог політологу скажу: теж мені еліта...
Комуніст Крючков: а що воно– політична еліта? Це ті, що чай з цукром п’ють?
Михайло Погребинський: отакої... А я думав – в еліту потрапив...
Кучма: І ось, що я вам скажу...
Плющ: ех, кажи вже Данілич, чого вже там?
Кучма: куди ж ми з такої елітою – та й у світле майбутнє?
Литвин, схлипуючи: і правда, куди ж нам з такою елітою?
Фото Дмитра Стаховського
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