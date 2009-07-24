Семиноженко заявляє про президентські амбіції

Лідер громадянського руху "Нова Україна" 59-річний харків’янин Володимир СЕМИНОЖЕНКО має намір балотуватися на посаду Президента України.

Про це, як передає кореспондент УНІАН, В.СЕМИНОЖЕНКО заявив журналістам у Харкові.

Він не виключає, що у вересні 2009 р. всеукраїнський з`їзд громадянського руху "Нова Україна" висуне його кандидатуру для участі в президентських виборах.

За його словами, "Нова Україна" незабаром стане серйозним політичним рухом України, гасло якого - "За порядок, стабільність, відновлення".

Довідка УНІАН. В.СЕМИНОЖЕНКО - академік НАНУ, був міністром у справах науки й техніки (1996-1998 рр.), віце-прем`єром України (1999 р., 2001 р.), входив до керівництва Партії регіонів.